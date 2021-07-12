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Хорватія планує вступити до Шенгенської зони протягом двох років

Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович розраховує, що країна вступить в Шенгенську зону протягом 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на хорватське видання Tportal.

"Я неодноразово публічно заявляв, що ми очікуємо, що це відбудеться протягом 2022 року", - цитує видання заяву Пленковича, зроблену ним у парламенті країни.

Прем'єр-міністр послався на нову Шенгенську стратегію, оголошену Європейською комісією на початку червня. За його словами, вона передбачає завершення зони, яка передбачає включення в неї Хорватії, Болгарії та Румунії.

Раніше міністр внутрішніх справ Словенії Алеш Хойс висловив сумнів у тому, що питання про входження Хорватії в Шенгенську зону буде включено до порядку денного в найближчі пів року.

Нагадаємо, Шенгенська зона містити в себе 26 країн Євросоюзу, у яких існує єдина система прикордонного контролю. Хорватія поки не входить в цю зону, але має намір приєднатися до неї. Для затвердження такого рішення необхідне схвалення з боку всіх діючих членів Шенгену, включаючи Словенію.

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