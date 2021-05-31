ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Живое" фото и отпечатки пальцев для детей: ЕС планирует ужесточить выдачу шенгенских виз

Новина українською →
Брюссель, Понедельник 31 мая 2021 15:18
"Живое" фото и отпечатки пальцев для детей: ЕС планирует ужесточить выдачу шенгенских виз Фото: ЕС хочет ужесточить выдачу шенгенских виз (flickr.com/european_parliament)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Евросоюз планирует ужесточить правила выдачи шенгенских виз для повышения безопасности в регионе. Новые правила предполагают более глубокие проверки претендентов на их получение и усиление интеграции баз данных стран-членов ЕС.

Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Среди предлагаемых изменений необходимость делать "живое" фото при подаче заявления на получение шенгена и сдача отпечатков пальцев детьми.

Отмечается, что фотографию для шенгенской визы нужно будет делать при подаче заявления, в том числе для детей в возрасте до шести лет. Эту меру в ЕС объяснили необходимостью борьбы с торговлей детьми.

Изменения коснулись и возраста претендентов на шенгенскую визу, которые должны сдавать отпечатки пальцев. Планируется, что обязательную дактилоскопию после вступления правил в силу будут обязаны сдавать дети с шести лет (сейчас с 12 лет).

Биометрические данные детей до 12 лет будут удаляться при выезде из Шенгенской зоны или при окончании срока действия визы. Такая информация о других получателях виз будет храниться в базах пять лет.

Не сдавать отпечатки пальцев смогут люди старше 75 лет, поскольку в связи с возрастом "ухудшается качество" отпечатков.

Планируется, что базы стран-членов ЕС будут интегрированы. Это позволит получать информацию не только о краткосрочных, но и о долгосрочных визах, а также видах на жительство (ВНЖ), разрешающих свободное передвижение по Шенгенской зоне.

Документ получил одобрение Совета ЕС. Теперь изменения должен утвердить Европейскому парламенту.

Напомним, в Министерстве внутренних дел Великобритании заявили о намерениях запустить систему "цифровых виз".

Отметим, в ЕС рассматривают введение электронных виз для граждан третьих стран.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Евросоюз визы шенгенская зона
NEWS
Резкий спад: в Украине 1703 новых случая коронавируса
Резкий спад: в Украине 1703 новых случая коронавируса
DAILY
Слово народу. Смогут ли украинцы управлять страной через референдумы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Слово народу. Смогут ли украинцы управлять страной через референдумы