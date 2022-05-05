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Хорватия передаст Украине 5 млн евро финансовой и гуманитарной помощи

Фото: премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Хорватия планирует выделить Украине финансовую и гуманитарную помощь в размере 5 млн евро.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт премьера Хорватии Андрея Пленковича.

"В Варшаве с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем. Хорватия солидарна с Украиной, которая стала жертвой российской агрессии! Сегодня мы подтвердим дополнительные 5 миллионов евро финансовой и гуманитарной помощи украинскому народу", - пишет премьер.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Германия планирует выделить Украине гуманитарную помощь в размере 125 млн евро.

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