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Хорватія передасть Україні 5 млн євро фінансової й гуманітарної допомоги

Фото: прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Хорватія планує виділити Україні фінансову та гуманітарну допомогу у розмірі 5 млн євро.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт прем'єра Хорватії Андрія Пленковича.

"У Варшаві з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Хорватія солідарна з Україною, яка стала жертвою російської агресії! Сьогодні ми підтвердимо додаткові 5 мільйонів євро фінансової та гуманітарної допомоги українському народові", - пише прем'єр.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що Німеччина планує виділити Україні гуманітарну допомогу у розмірі 125 млн євро.

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