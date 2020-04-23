Хорватия начинает постепенный выход из карантина с 27 апреля

Правительство Хорватии представило трехэтапный план ослабления карантинных мер из-за коронавируса. Об этом сообщает Total Croatian News.

По словам премьер-министра Андрея Пленковича, первый этап начнет действовать с 27 апреля. Так, правительство разрешил функционировать всем организациям, занимающимся торговой деятельностью, за исключением тех, которые работают в торговых центрах.

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Третий этап - начнется 11 мая. Б

При этом со 2 мая будет

мер мужчина на полуострове Истрия, что входит в состав Хорватии. Информация о том, что причиной смерти стало заражение COVID-19, подтвердилась после смерти пациента.

Кроме того, 23 марта правительство страны запретило жителям покидать дома без крайней необходимости, а также передвигаться между городами даже на собственном автотранспорте.