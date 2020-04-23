Хорватія починає поступовий вихід з карантину з 27 квітня

Уряд Хорватії представило трьох етапний план ослаблення карантинних заходів через коронавірус. Про це повідомляє Total Croatian News.

За словами прем'єр-міністра Андрія Пленковича, перший етап почне діяти з 27 квітня. Так, уряд дозволив функціонувати всім організаціям, які займаються торговельною діяльністю, за винятком тих, які працюють в торгових центрах.

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Третій етап - розпочнеться 11 травня. Б

При цьому з 2 травня буде

ловік на півострові Істрія, що входить до складу Хорватії. Інформація про те, що причиною смерті стало зараження COVID-19, підтвердилася після смерті пацієнта.

Крім того, 23 березня уряд країни заборонив жителям залишати будинку без крайньої потреби, а також пересуватися між містами навіть на власному автотранспорті.