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Хорватія не імпортуватиме українське зерно, - прем'єр-міністр

Фото: прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Хорватія не імпортуватиме українське зерно. Не виключена заборона на такий імпорт за прикладом Польщі, Угорщини та Словаччини.

Про це заявив прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Позиція і бажання Хорватії полягають у тому, що ми є транзитною країною, а не країною, яка отримує величезну кількість українського зерна, яке дешевше, ніж наше, що означало б, що наші фермери перебувають у біді", - сказав він.

Київ подав судовий позов проти трьох країн Європейського Союзу до Світової організації торгівлі через їхню відмову зняти заборону на українську сільськогосподарську продукцію.

Польща, Угорщина та Словаччина запровадили односторонні заборони, кинувши виклик Європейській комісії, яка минулої п'ятниці вирішила дозволити продаж українського зерна у ЄС.

На запитання, чи Хорватія запроваджуватиме аналогічну заборону, Пленкович не відповів, але повторив, що хорватські порти нині полегшують транзит українського зерна до третіх країн.

Транзит через Хорватію

Хорватія запропонувала Україні використовувати свої морські порти, тоді як доступ до Чорного моря заблоковано Росією.

Невідомо скільки зерна було експортовано через хорватські порти, але цей маршрут "вже популярний", заявила на початку цього місяця перший віце-прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Раніше прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович заявив, що кілька тисяч тонн зерна вже вивезено з хорватських портів. Більшість його пішла до Італії, частина північ Африки

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зерновий коридор