Україна почала експортувати зерно через порти Хорватії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єра - міністра економіки України Юлії Свириденко.

Експорт українського зерна Свириденко обговорила з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем під час двосторонньої зустрічі на саміті ініціативи Трьох морів в Бухаресті.

"Українське зерно вже пішло на експорт через хорватські порти. Дякуємо за таку можливість. Цей торговий шлях хоч і нішевий, але вже користується популярністю. Ми готові його розвивати, розширюючи можливості транспортного коридору. Ми вважаємо, що цей логістичний маршрут буде відігравати важливу роль у двосторонній торгівлі між нашими країнами і після війни", - заявила Свириденко.

Сторони обговорили важливість спільного вирішення питання обмежень для українського експорту, домовилися прискорити виробництво техніки для розмінування.

Також Пленкович запропонував допомогу Україні у розслідуванні воєнних злочинів, оскільки Хорватія має досвід в цьому. Мова йде про створення інститутів спеціальних прокурорів та спеціальної поліції, які проводять розслідування воєнних злочинів.

Експорт українського зерна

Нагадаємо, у липня Росія вийшла з "зернової угоди", таким чином експорт української продукції Чорним морем припинився. Проте Україна продовжує експортувати зерно через дунайські порти.

При цьому Європейський союз дозволив п'яти країнам ввести заборону на продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику на внутрішньому ринку, дозволивши при цьому транзит. Термін дії цієї заборони закінчується 15 вересня.

Варто зазначити, раніше у Хорватії вже повідомляли, що українське зерно експортується через хорватські порти. Відповідну заяву зробив прем'єр країни 22 серпня після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

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