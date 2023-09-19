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Хорватия не будет импортировать украинское зерно, - премьер-министр

Фото: премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Хорватия не будет импортировать украинское зерно. Не исключен запрет на такой импорт по примеру Польши, Венгрии и Словакии.

Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Позиция и желание Хорватии заключаются в том, что мы являемся транзитной страной, а не страной, получающей огромное количество украинского зерна, которое дешевле, чем наше, что означало бы, что наши фермеры находятся в беде", - сказал он.

Киев подал судебный иск против трех стран Европейского Союза во Всемирную торговую организацию из-за их отказа снять запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию.

Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты,  бросив вызов Европейской комиссии, которая в прошлую пятницу решила разрешить продажу украинского зерна в ЕС.

На вопрос, будет ли Хорватия вводить аналогичный запрет, Пленкович не ответил, но повторил, что хорватские порты в настоящее время облегчают транзит украинского зерна в третьи страны.

Транзит через Хорватию

Хорватия предложила Украине использовать свои морские порты, в то время как доступ к Черному морю заблокирован Россией.

Неизвестно, сколько зерна было экспортировано через хорватские порты, но этот маршрут "уже популярен", заявила в начале этого месяца первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что несколько тысяч тонн зерна уже вывезено из хорватских портов. Большая часть его ушла в Италию, часть на север Африки

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