Хорватія допоможе розмінувати одну з областей України: що відомо

"️Перше, що робиться після стабілізаційних заходів на деокупованих територіях - це розмінування. Аби розмінувати всю область нам знадобляться роки. Спочатку ми обстежуватимемо дороги та територію об‘єктів критичної інфраструктури", - пояснив Гайдай.

За його словами, допомогу у розмінуванні згодилася надати Хорватія. Вона надасть необхідних спеціалістів та техніку. Проте цей процес не буде швидким і може зайняти не менше 10 років.

"Усі деокуповані населені пункти щоденно піддаються ворожим обстрілам. Ми намагаємося вивозити звідти мирне населення", - додав голова ОВА.