UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Хорватія допоможе розмінувати одну з областей України: що відомо

Фото: Хорватія допоможе розмінувати одну з областей України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Хорватія допоможе розмінувати Луганську область, проте на це піде не менше 10 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"️Перше, що робиться після стабілізаційних заходів на деокупованих територіях - це розмінування. Аби розмінувати всю область нам знадобляться роки. Спочатку ми обстежуватимемо дороги та територію об‘єктів критичної інфраструктури", - пояснив Гайдай.

За його словами, допомогу у розмінуванні згодилася надати Хорватія. Вона надасть необхідних спеціалістів та техніку. Проте цей процес не буде швидким і може зайняти не менше 10 років.

"Усі деокуповані населені пункти щоденно піддаються ворожим обстрілам. Ми намагаємося вивозити звідти мирне населення", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, що Канада надасть більше допомоги для розмінування України.

Також США виділять майже 48 млн доларів на програму з розмінування України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськХорватияВійна в Україні