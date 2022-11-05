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Хорватия поможет разминировать одну из областей Украины: что известно

Фото: Хорватия поможет разминировать одну из областей Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Хорватия поможет разминировать Луганскую область, однако на это уйдет не менее 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Первое, что делается после стабилизационных мероприятий на деоккупированных территориях - это разминирование. Чтобы разминировать всю область, нам понадобятся годы. Сначала мы будем обследовать дороги и территорию объектов критической инфраструктуры", - пояснил Гайдай.

По его словам, помощь в разминировании согласилась предоставить Хорватия. Она предоставит необходимых специалистов и техники. Однако этот процесс не будет скорым и может занять не менее 10 лет.

"Все деоккупированные населенные пункты ежедневно подвергаются враждебным обстрелам. Мы пытаемся вывозить оттуда мирное население", – добавил глава ОВА.

Напомним, что Канада предоставит больше помощи для разминирования Украины.

Также США выделят почти 48 млн долларов на программу по разминированию Украины.

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