Хорватія оголосила про 11-й пакет військової допомоги Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Зеленський показав фото із зустрічі з прем'єром Хорватії а також подякував йому за участь у четвертому саміті міжнародної Кримської платформи.

Президент висловив подяку Хорватії за цільову допомогу для відновлення української енергетики, зокрема новий транш енергетичної підтримки обсягом 5 млн євро, а також за допомогу в лікуванні та реабілітації захисників і захисниць України та членів їхніх сімей.

"Наш уряд схвалив черговий пакет військової допомоги Україні, тож тепер ця сума разом із попередньою допомогою становить понад 200 мільйонів євро. Це, я б сказав, ознака нашої сильної підтримки та бажання вписатися в ширшу картину ваших потреб. Водночас ми дуже раді, що Хорватія допомагає вам у розмінуванні. Ми провели найбільшу донорську конференцію з розмінування України, - наголосив Пленкович.