В Хорватии запретят поездки между регионами на Рождество

В Хорватии вводят запрет на поездки между регионами, чтобы сдержать распространение коронавируса. Ограничение продлится с 23 декабря этого года до 8 января 2021 года.

Об этом сообщает Chroatia Week.

Кроме этого, в Хорватии в одном помещении смогут собраться не более двух семей, состоящих из десяти человек.

Также правительство решило не вводить ограничения на публичные мероприятия, чтобы позволить жителям страны посетить рождественские богослужения 24 и 25 декабря. В остальное время они должны проходить по радио или телевидению.

Напомним, ранее Хорватия изменила условия въезда для украинцев.

Кроме того, в начале декабря премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович получил положительный результат теста на коронавирус.

Добавим, что в Загребе развернули временный госпиталь для больных коронавирусом на территории спортивного комплекса "Арена Загреб".

Ранее сообщалось, что в Хорватии начали массовое тестирование населения на коронавирус. Бесплатное тестирование проведут в столице страны - Загребе. Сначала хотят протестировать 60 тысяч человек.