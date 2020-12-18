У Хорватії заборонять поїздки між регіонами на Різдво

У Хорватії вводять заборону на поїздки між регіонами, щоб стримати поширення коронавірусу. Обмеження триватиме з 23 грудня цього року до 8 січня 2021 року.

Про це повідомляє Chroatia Week.

Крім цього, в Хорватії в одному приміщенні зможуть зібратися не більше двох сімей, які складаються з десяти осіб.

Також уряд вирішив не вводити обмеження на публічні заходи, щоб дозволити жителям країни відвідати різдвяні богослужіння 24 і 25 грудня. В інший час вони повинні проходити по радіо або телебаченню.

Нагадаємо, раніше Хорватія змінила умови в'їзду для українців.

Крім того, на початку грудня прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Додамо, що у Загребі розгорнули тимчасовий госпіталь для хворих коронавірусом на території спортивного комплексу "Арена Загреб".

Раніше повідомлялося, що в Хорватії почали масове тестування населення на коронавірус. Безкоштовне тестування проведуть в столиці країни - Загребі. Спочатку хочуть протестувати 60 тисяч осіб.