У Хорватії заборонять поїздки між регіонами на Різдво

У Хорватії вводять заборону на поїздки між регіонами, щоб стримати поширення коронавірусу. Обмеження триватиме з 23 грудня цього року до 8 січня 2021 року.
Про це повідомляє Chroatia Week.
Крім цього, в Хорватії в одному приміщенні зможуть зібратися не більше двох сімей, які складаються з десяти осіб.
Також уряд вирішив не вводити обмеження на публічні заходи, щоб дозволити жителям країни відвідати різдвяні богослужіння 24 і 25 грудня. В інший час вони повинні проходити по радіо або телебаченню.
Нагадаємо, раніше Хорватія змінила умови в'їзду для українців.
Крім того, на початку грудня прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович отримав позитивний результат тесту на коронавірус.
Додамо, що у Загребі розгорнули тимчасовий госпіталь для хворих коронавірусом на території спортивного комплексу "Арена Загреб".
Раніше повідомлялося, що в Хорватії почали масове тестування населення на коронавірус. Безкоштовне тестування проведуть в столиці країни - Загребі. Спочатку хочуть протестувати 60 тисяч осіб.