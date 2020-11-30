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Хорватия изменила условия въезда для украинцев: кто сможет попасть в страну

Загреб, Понедельник 30 ноября 2020 22:54
Хорватия изменила условия въезда для украинцев: кто сможет попасть в страну
Фото: запрет въезда (tageskarte.io)
Автор: Дмитрий Левицкий

Хорватия в понедельник решила изменить правила пересечения границы для иностранцев, в том числе украинских граждан. Решение штаба гражданской защиты Хорватии вступит в силу 1 декабря и будет действовать до 15 декабря 2020 года.

Об этом сообщает посольство Украины в Хорватии на странице в Facebook.

Запрет на въезд в Хорватию не будет распространяться на украинцев с действительным видом на жительство в странах ЕС, прибывающих в Хорватию непосредственно из стран ЕС, входящих в "зеленый список". Также в Хорватию смогут попасть украинцы с видом на жительство, путешествующие транзитом, но они должны доказать, что не задерживались в других странах ЕС, через которые также двигались транзитом.

Другим украинцам, которые будут направляться в Хорватию из стран ЕС, позволят въезд только после предъявления отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, который был сделан не позднее, чем за 48 часов до прибытия на границу, или при условии самоизоляции до сдачи ПЦР-теста на территории Хорватии.

Также правительство Хорватии определило перечень украинцев, которые постоянно проживают в Украине, но имеют право въезжать в страну по исключительным основаниям:

  • медики, исследователи и работники по уходу за пожилыми людьми при условии отрицательного ПЦР-теста;
  • пограничники;
  • работники транспортной отрасли;
  • дипломаты, военные, правоохранители, работники гуманитарной сферы или лица гражданской защиты при исполнении обязанностей, сотрудники международных организаций;
  • лица, путешествующие транзитом, при условии выезда из страны в течение 12 часов;
  • ученики или студенты учебных заведений;
  • моряки при условии отрицательного ПЦР-теста;
  • лица, имеющие неотложные личные/семейные причины, деловые причины или другие экономические интересы при условии отрицательного ПЦР-теста.

Напомним, недавно Украина обновила "красный" список стран, в который опять попала Хорватия.

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