ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Хорватии на выборах побеждает партия премьер-министра

Новости » Политика     05.07.2020 - 22:05
В Хорватии на выборах побеждает партия премьер-министра
Фото: Андрей Пленкович (flickr.com/Andrej Plenković)

Премьер доволен предварительными результатами

В Хорватии вечером 5 июля завершилось голосование на парламентских выборах. Партия HDS премьер-министра Андрея Пленковича заявила об удовлетворении предварительными результатами.

Об этом сообщает Jutarnji list.

По предварительным результатам голосования, партия Пленковича получает 62 места в парламенте, что на 19 мандатов больше, чем одерживает оппозиционная коалиция Restart, которую возглавляет Социал-демократическая партия Давора Бернардича.

Третью позицию в парламентской гонке занимает партия DP во главе с певцом и предпринимателем Мирославом Шкоро. Партия DP получает 14 мест в парламенте.

Оставшиеся мандаты делят между собой партии MOST (8), Možemo (8), SSIP/PAm./Fok (3) и HNS (1).

Напомним, парламентские выборы в Хорватии были назначен после того, как премьер-министр Пленкович распустил парламент.

Роспуск парламента Хорватии состоялся 18 мая.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Хорватияпарламентские выборы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь