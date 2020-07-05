В Хорватии на выборах побеждает партия премьер-министра

Фото: Андрей Пленкович (flickr.com/Andrej Plenković)

Премьер доволен предварительными результатами

В Хорватии вечером 5 июля завершилось голосование на парламентских выборах. Партия HDS премьер-министра Андрея Пленковича заявила об удовлетворении предварительными результатами.

Об этом сообщает Jutarnji list.

По предварительным результатам голосования, партия Пленковича получает 62 места в парламенте, что на 19 мандатов больше, чем одерживает оппозиционная коалиция Restart, которую возглавляет Социал-демократическая партия Давора Бернардича.

Третью позицию в парламентской гонке занимает партия DP во главе с певцом и предпринимателем Мирославом Шкоро. Партия DP получает 14 мест в парламенте.

Оставшиеся мандаты делят между собой партии MOST (8), Možemo (8), SSIP/PAm./Fok (3) и HNS (1).

Напомним, парламентские выборы в Хорватии были назначен после того, как премьер-министр Пленкович распустил парламент.

Роспуск парламента Хорватии состоялся 18 мая.

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Автор: Дмитрий Левицкий