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У Хорватії на виборах перемагає партія прем'єр-міністра

Новини » Політика     05.07.2020 - 22:05
У Хорватії на виборах перемагає партія прем'єр-міністра
Фото: Андрей Пленкович (flickr.com/Andrej Plenković)

Прем'єр задоволений попередніми результатами

У Хорватії ввечері 5 липня завершилося голосування на парламентських виборах. Партія HDS прем'єр-міністра Андрея Пленковича заявила про задоволення попередніми результатами.

Про це повідомляє Jutarnji list.

За попередніми результатами голосування, партія Пленковича отримує 62 місця у парламенті, що на 19 мандатів більше, чим здобуває опозиційна коаліція Restart, яку очолює Соціал-демократична партія Давора Бернардіча.

Третю позицію в парламентських перегонах займає партія DP на чолі зі співаком та підприємцем Мірославом Шкоро. Партія DP отримує 14 місць у парламенті.

Решту мандатів ділять між собою партії MOST (8), Možemo (8), SSIP/PAm./Fok (3)та HNS (1).

Нагадаємо, парламентські вибори у Хорватії було призначено після того, як прем'єр-міністр Пленкович розпустив парламент.

Розпуск парламенту Хорватії відбувся 18 травня.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Хорватияпарламентські вибори
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