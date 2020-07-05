Фото: премьер Хорватии, лидер ХДС Андрей Пленкович (flickr.com/eu2017ee)

В выборах участвуют 192 политические партии

В воскресенье, 5 июля, в Хорватии проходят парламентские выборы. В стране и за рубежом открыли 6,5 тысячи избирательных участков.

Об этом сообщает Croatian Week.

Во время голосования 3,86 миллиона человек имеют право избирать 151 депутата парламента.

Выборы проходят по пропорциональной системе, с 5% барьером для политических партий и блоков. Участие в них принимают 192 политические партии с более 2,6 тысячи кандидатов.

Основная борьба за депутатское кресло развернется между правящей партией "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) премьер-министра Андрея Пленковича и коалицией "Перезагрузка" во главе с основной оппозиционной силой - Социал-демократической партией (СДП) Давора Бернардича.

Напомним, 18 мая парламент Хорватии распустили.

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Автор: РБК-Украина