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В Хорватии непривитых госслужащих обязали делать COVID-тесты

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Вторник 16 ноября 2021 15:01
В Хорватии непривитых госслужащих обязали делать COVID-тесты Фото: в Хорватии ввели обязательное COVID-тестирование для невакцинированных госслужащих (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Хорватии ввели обязательное тестирование на коронавирус для государственных служащих и должностных лиц. Процедуру необходимо проводить дважды в неделю.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

По словам министра труда и пенсионной системы Иосифа Аладровича, пока нет разумных причин игнорировать тестирование. Также он отметил, что именно работодатели будут решать судьбу тех, кто будет отказываться его проходить.

"Связанные увольнения пока были на уровне статистических ошибок. Я ожидаю, что подавляющее большинство сотрудников согласятся. Однако в случаях невыполнения - решение будут принимать работодатели", - заявил министр.

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