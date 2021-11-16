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У Хорватії нещеплених держслужбовців зобов'язали робити COVID-тести

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Вівторок 16 листопада 2021 15:01
У Хорватії нещеплених держслужбовців зобов'язали робити COVID-тести Фото: в Хорватії запровадили обов'язкове COVID-тестування для невакцинованих держслужбовців (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Хорватії запровадили обов’язкове тестування на коронавірус для державних службовців й посадових осіб. Процедуру необхідно проводити двічі на тиждень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

За словами міністра праці та пенсійної системи Йосипа Аладровича, наразі немає розумних причин ігнорувати тестування. Також він зауважив, що саме роботодавці вирішуватимуть долю тих, хто відмовлятиметься його проходити.

"Пов'язані звільнення поки що були на рівні статистичних помилок. Я очікую, що переважна більшість працівників погодяться. Однак у випадках невиконання - рішення прийматимуть роботодавці", - заявив міністр.

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