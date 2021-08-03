ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Хорватии вспыхнули лесные пожары

Новина українською →
Трогир, Вторник 03 августа 2021 13:43
В Хорватии вспыхнули лесные пожары Фото: в Хорватии горят леса (facebook.com/Vatrogasciherojirh)
Автор: Анастасия Рокитна

В Греции, Турции и Италии продолжается борьба с лесными пожарами. Леса начали гореть в еще одной стране - Хорватии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Jutarnji List.

Пожар произошел в горах неподалеку от города Трогир в области Далмации. Огонь пытаются потушить с прошлой ночи. Он охватывает площадь 550 гектаров.

Огонь приблизился к государственной автодороге и домам, но они не находились под угрозой, поэтому не было необходимости эвакуировать население.

Seget Gornji

Posted by Vatrogasci - Oni su naši Heroji on Monday, August 2, 2021

Движение на государственной дороге возле Трогира было частично восстановлено во вторник утром.

Напомним, в Греции, где бушуют пожары, зафиксировали экстремальную жару.

Отметим, в Греции из-за лесных пожаров эвакуировали несколько сел.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хорватия пожар
NEWS
В Киеве нашли повешенным главу "Белорусского дома в Украине" Шишова
В Киеве нашли повешенным главу "Белорусского дома в Украине" Шишова
DAILY
Наследие Авакова. Почему в команде Зеленского заговорили о разделении МВД
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Наследие Авакова. Почему в команде Зеленского заговорили о разделении МВД