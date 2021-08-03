В Хорватии вспыхнули лесные пожары
Фото: в Хорватии горят леса (facebook.com/Vatrogasciherojirh)
В Греции, Турции и Италии продолжается борьба с лесными пожарами. Леса начали гореть в еще одной стране - Хорватии.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Jutarnji List.
Пожар произошел в горах неподалеку от города Трогир в области Далмации. Огонь пытаются потушить с прошлой ночи. Он охватывает площадь 550 гектаров.
Огонь приблизился к государственной автодороге и домам, но они не находились под угрозой, поэтому не было необходимости эвакуировать население.
Seget GornjiPosted by Vatrogasci - Oni su naši Heroji on Monday, August 2, 2021
Движение на государственной дороге возле Трогира было частично восстановлено во вторник утром.