У Хорватії спалахнули лісові пожежі
Фото: у Хорватії горять ліси (facebook.com/Vatrogasciherojirh)
У Греції, Туреччині та Італії триває боротьба із лісовими пожежами. Ліси почали горіти в ще одній країні - Хорватії.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Jutarnji List.
Пожежа сталась в горах неподалік від міста Трогір в області Далмації. Вогонь намагаються загасити з минулої ночі. Він охоплює площу 550 гектарів.
Вогонь наблизився до державної автодороги та будинків, але вони не перебували під загрозою, тому не було необхідності евакуювати населення.
Seget GornjiPosted by Vatrogasci - Oni su naši Heroji on Monday, August 2, 2021
Рух на державній дорозі поблизу Трогіра був частково відновлений у вівторок вранці.