ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Хорватії спалахнули лісові пожежі

Новость на русском →
Трогір, Вівторок 03 серпня 2021 13:43
У Хорватії спалахнули лісові пожежі Фото: у Хорватії горять ліси (facebook.com/Vatrogasciherojirh)
Автор: Анастасія Рокитна

У Греції, Туреччині та Італії триває боротьба із лісовими пожежами. Ліси почали горіти в ще одній країні - Хорватії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Jutarnji List.

Пожежа сталась в горах неподалік від міста Трогір в області Далмації. Вогонь намагаються загасити з минулої ночі. Він охоплює площу 550 гектарів.

Вогонь наблизився до державної автодороги та будинків, але вони не перебували під загрозою, тому не було необхідності евакуювати населення.

Seget Gornji

Posted by Vatrogasci - Oni su naši Heroji on Monday, August 2, 2021

Рух на державній дорозі поблизу Трогіра був частково відновлений у вівторок вранці.

Нагадаємо, у Греції, де вирують пожежі, зафіксували екстремальну спеку.

Зазначимо, у Греції через лісові пожежі евакуювали декілька сіл.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хорватия пожежа
NEWS
У Києві знайшли повішеним голову "Білоруського дому в Україні" Шишова
У Києві знайшли повішеним голову "Білоруського дому в Україні" Шишова
DAILY
Спадок Авакова. Чому в команді Зеленського заговорили про поділ МВС
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Спадок Авакова. Чому в команді Зеленського заговорили про поділ МВС