ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Хорватии утвердили новое правительство

Загреб, Пятница 24 июля 2020 08:50
В Хорватии утвердили новое правительство
Фото: Андрей Пленкович (flickr.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Правительство имеет парламентскую поддержку

Хорватский парламент в четверг утвердил новое правительство во главе с премьер-министром Андреем Пленковичем. Правительство поддерживают две меньшие либеральные партии и представители национальных меньшинств.

Об этом сообщает Reuters.

Пленкович также возглавлял прежнюю коалицию во главе с Хорватским демократическим союзом в течение последних четырех лет.

Несмотря на незначительное большинство в 76 голосов в 151-местном парламенте, правительство Пленковича имеет парламентскую поддержку.

Ранее сообщалось, что состав нового правительства Хорватии будет сокращен по сравнению с предыдущим Кабинетом министров.

Напомним, что парламентские выборы в Хорватии были назначен после того, как премьер-министр Пленкович распустил парламент.

Роспуск парламента Хорватии состоялся 18 мая.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Хорватия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь