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У Хорватії затвердили новий уряд

Загреб, П'ятниця 24 липня 2020 08:50
У Хорватії затвердили новий уряд
Фото: Андрей Пленкович (flickr.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Уряд має парламентську підтримку

Хорватський парламент у четвер затвердив новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем. Уряд підтримують дві менші ліберальні партії та представники національних меншин.

Про це повідомляє Reuters.

Пленкович також очолював колишню коаліцію на чолі з Хорватським демократичним союзом протягом останніх чотирьох років.

Незважаючи на незначну більшість у 76 голосів у 151-місцевому парламенті, уряд Пленковича має парламентську підтримку.

Раніше повідомлялося, що склад нового уряду Хорватії буде скорочений порівняно з попереднім Кабінетом міністрів.

Нагадаємо, що парламентські вибори у Хорватії було призначено після того, як прем'єр-міністр Пленкович розпустив парламент.

Розпуск парламенту Хорватії відбувся 18 травня.

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