У Хорватії затвердили новий уряд

Уряд має парламентську підтримку
Хорватський парламент у четвер затвердив новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем. Уряд підтримують дві менші ліберальні партії та представники національних меншин.
Про це повідомляє Reuters.
Пленкович також очолював колишню коаліцію на чолі з Хорватським демократичним союзом протягом останніх чотирьох років.
Незважаючи на незначну більшість у 76 голосів у 151-місцевому парламенті, уряд Пленковича має парламентську підтримку.
Раніше повідомлялося, що склад нового уряду Хорватії буде скорочений порівняно з попереднім Кабінетом міністрів.
Нагадаємо, що парламентські вибори у Хорватії було призначено після того, як прем'єр-міністр Пленкович розпустив парламент.