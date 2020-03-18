Хорватия закрывает все магазины, кроме продуктовых

В Хорватии с 19 марта усилят карантинные меры в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Хорватии.

Сегодня хорватское правительство приняло решение о введении специальных карантинных мер для борьбы с распространением коронавируса. В частности, в стране отменяются все публичные собрания и мероприятия, прекращается работа части служб, таких как музеи, театры и кинотеатры, а также останавливается функционирование заведений общественного питания.

Также будет приостановлена работа всех магазинов, кроме продуктовых, магазинов средств гигиены, аптек, АЗС, пекарен, специализированных детских магазинов и зоомагазинов.

Кроме того, в Хорватии временно остановят работу спортзалов, физкультурно-оздоровительных центров, танцевальных школ, детских и других мастерских. Религиозные собрания также запрещены.

Напомним, ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп в связи с пандемией коронавируса объявил о закрытии несущественных магазинов, в частности ресторанов, баров и кинотеатров. При этом останутся работать продуктовые магазины и аптеки.

Также РБК-Украина писало, что правительство Швейцарии временно остановило выдачу шенгенских и национальных виз из-за пандемии коронавируса. Выдача виз не будет происходить в течение 3 месяцев.