ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минздрав не исключает ужесточение карантина в Украине

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 19:30
Минздрав не исключает ужесточение карантина в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Карантин ужесточат в случае такой необходимости

Министр здравоохранения Илья Емец не исключает ужесточение режима карантина в Украине в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения.

По словам главы Минздрава, в случае необходимости украинские власти усилят карантинный режим в стране.

"Власти делают очень правильные шаги, и в случае необходимости мы будем вводить еще более жесткий режим. Даже если это кому-то не нравится. Под угрозой невидимого врага все государственные органы синхронизировано работают в усиленном режиме. Наш долг - защитить украинский народ", - заявил он.

Кроме того, Емец призвал украинских граждан оставаться дома и не нарушать нормы карантина.

"Мы настаиваем, чтобы вы оставались дома. Самоизоляция - это новая жизненная философия всех сознательных людей по всему миру. Не будьте равнодушными к друзьям и знакомым. Всеми способами пропагандируйте домашний режим", - добавил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луцке из-за пандемии коронавируса решили приостановить работу всего общественного транспорта. Запрет на работу общественного транспорта будет действовать до окончания карантина в Украине.

Как писало РБК-Украина, 18 марта в Украине прекратили железнодорожные, автобусные и авиаперевозки по стране. Также в Киеве, Харькове и Днепре закрыли метро, а на работу маршруток, троллейбусов и трамваев в стране ввели ограничение.

Полиция и медики начали дежурство на въездах в Радомышль В Черновцах начали регулярно дезинфицировать улицы
Новости Украины Министерство здравоохранения Украиныкарантин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь