Хорватія закриває всі магазини, крім продуктових

У Хорватії з 19 березня посилять карантинні заходи у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ Хорватії.

Сьогодні хорватський уряд ухвалив рішення про введення спеціальних карантинних заходів для боротьби з поширенням коронавірусу. Зокрема, у країні скасовуються всі публічні збори та заходи, припиняється робота частини служб, таких як музеї, театри та кінотеатри, а також зупиняється функціонування закладів громадського харчування.

Також буде припинена робота всіх магазинів, крім продуктових, магазинів засобів гігієни, аптек, АЗС, пекарень, спеціалізованих дитячих магазинів та зоомагазинів.

Крім того, у Хорватії тимчасово зупинять роботу спортзалів, фізкультурно-оздоровчих центрів, танцювальних шкіл, дитячих та інших майстерень. Релігійні зібрання також заборонено.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп у зв'язку з пандемією коронавірусу оголосив про закриття несуттєвих магазинів, зокрема ресторанів, барів та кінотеатрів. При цьому працювати залишаться продуктові магазини та аптеки.

Також РБК-Україна писало, що уряд Швейцарії тимчасово зупинив видачу шенгенських та національних віз через пандемію коронавірусу. Видача віз не буде відбуватися впродовж 3 місяців.