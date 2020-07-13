В Хорватии сократят состав правительства

Состав нового правительства Хорватии будет сокращено по сравнению с предыдущим кабинетом министров. Сейчас проходят консультации о новом составе правительства.

Об этом сообщает издание Jutarnji.

По словам лидера победившей на парламентских выборах партии "Хорватское демократическое содружество" Андрея Пленковича, министров в новом правительстве будет меньше, но это не означает, что госслужащие останутся без работы.

Он также отметил, что новый состав кабинета министров будет объявлен после обнародования Государственной избирательной комиссией официальных результатов состоявшихся выборов, ориентировочно, в четверг.

Напомним, на парламентских выборах в Хорватии победила партия премьер-министра Андрея Пленковича.

Ранее сообщалось, что парламентские выборы в Хорватии были назначен после того, как премьер-министр Пленкович распустил парламент.

Роспуск парламента Хорватии состоялся 18 мая.