У Хорватії скоротять складу уряду

Фото: Андрій Пленкович (flickr.com/Andrej Plenković)

Новий склад уряду Хорватії представлять у четвер

Склад нового уряду Хорватії буде скорочено в порівнянні з попереднім кабінетом міністрів. Зараз проходять консультації про новий склад уряду.

Про це повідомляє видання Jutarnji.

За словами лідера що перемогла на парламентських виборах партії "Хорватська демократична співдружність" Андрія Пленковича, міністрів в новому уряді буде менше, але це не означає, що держслужбовці залишаться без роботи.

Він також зазначив, що новий склад кабінету міністрів буде оголошений після оприлюднення Державною виборчою комісією офіційних результатів виборів, орієнтовно в четвер.

Нагадаємо, на парламентських виборах у Хорватії перемогла партія прем'єр-міністра Андрія Пленковича.

Раніше повідомлялося, що парламентські вибори у Хорватії було призначено після того, як прем'єр-міністр Пленкович розпустив парламент.

Розпуск парламенту Хорватії відбувся 18 травня.