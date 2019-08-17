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В Хорватии самолет совершил аварийную посадку на трассе

Новости » Происшествия    17.08.2019 - 16:40
В Хорватии самолет совершил аварийную посадку на трассе
Фото: аварийная посадка самолета (twitter.com/VestiYm)

Во время полета на высоте 300 метров у самолета отказал двигатель

В Хорватии на шоссе А6 Загреб-Риека совершил аварийную посадку небольшой спортивный самолет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Večernji list.

Как сообщается, самолет совершил посадку на проезжую часть в направлении Риеки, в результате чего не было ни ДТП, ни пострадавших.

На борту находились два человека: опытный преподаватель частной авиационной школы и его ученик. Преподаватель говорит, что этот самолет школа взяла в аренду из-за ремонта собственного.

Во время полета на высоте 300 метров у самолета отказал двигатель, и пилот решал, где совершить посадку: в поле или на шоссе.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Российской Федерации в Подмосковье посреди поля экстренно сел самолет с загоревшимся двигателем, который направлялся в Крым. На борту лайнера находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Он следовал рейсом в оккупированный Россией Симферополь. При наборе высоты лайнер столкнулся со стаей чаек. Оба двигателя А321 отключились, в них попали птицы. Один из них загорелся.

Кроме того, в Германии во время учебного полета столкнулись два боевых истребителя Eurofighter. Инцидент произошел в северовосточной земле Мекленбург-Передняя Померания. По предварительной информации, пилоты истребителей катапультировались.

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