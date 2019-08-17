У Хорватії літак здійснив аварійну посадку на трасі

Фото: аварійна посадка літака (twitter.com/VestiYm)

Під час польоту на висоті 300 метрів у літака відмовив двигун

У Хорватії на шосе А6 Загреб-Рієка здійснив аварійну посадку невеликий спортивний літак. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Večernji list.

Як повідомляється, літак здійснив посадку на проїжджу частину в напрямку Рієки, в результаті чого не було ні ДТП, ні потерпілих.

На борту знаходилися дві людини: досвідчений викладач приватної авіаційної школи і його учень. Викладач каже, що цей літак школа взяла в оренду через ремонт власного.

Під час польоту на висоті 300 метрів у літака відмовив двигун, і пілот вирішував, де здійснити посадку: у полі чи на шосе.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Російській Федерації в Підмосков'ї посеред поля екстрено сів літак з загоревшимся двигуном, який прямував в Крим. На борту лайнера перебувало 234 особи, у тому числі сім членів екіпажу. Він слідував рейсом в окупований Росією Сімферополь. При наборі висоти лайнер зіткнувся зі зграєю чайок. Обидва двигуни А321 відключилися, в них потрапили птахи. Один з них загорівся.

Крім того, в Німеччині під час навчального польоту зіткнулися два бойові винищувачі Eurofighter. Інцидент стався в північносхідної землі Мекленбург-Передня Померанія. За попередньою інформацією, пілоти винищувачів катапультувалися.