У Хорватії розпустять парламент 18 травня

Фото: Андрей Пленкович (facebook com andrej plenkovic rh)

Парламентські вибори відбудуться у червні або липні

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович сьогодні заявив, що у понеділок, 18 травня, парламент країни буде розпущений. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Croatia Week.

За словами Пленковича, зараз епідеміологічна ситуація сприятлива для проведення парламентських виборів. Тепер президент країни Зоран Міланович повинен офіційно призначити вибори парламенту.

"Після засідання уряду та засідання парламентської більшості я можу повідомити хорватській громадськості, що всі складові частини парламентської більшості вирішили запропонувати парламенту розпуститися в понеділок, 18 травня", - заявив прем'єр.

Очікується, що парламентські вибори будуть призначені на 21, 28 червня або 5, 12 липня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр Хорватії Пленкович прийняв відставку міністра оборони Даміра Крстичевича. Міністр оборони подав у відставку після аварії військового тренувального літака, яка, за словами Пленковича, сильно зачепила Крстичевича. Пленкович відмовився призначати нового міністра.

Як писало РБК-Україна, Крстичевич подав у відставку після аварії військового тренувального літака, в результаті чого загинули двоє пілотів - інструктор та стажист. Прибувши на місце події Кристевич заявив, що подає у відставку з посади міністра оборони.

Автор: Дмитро Левицький