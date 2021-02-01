В Хорватии продлили ограничения на въезд для украинцев

Правительство Хорватии продлило ограничения на въезд иностранцев в страну. Ограничения будут действовать по меньшей мере до 15 февраля.

Об этом сообщает посольство Украины в Хорватии в Facebook.

Согласно ограничениям, граждане Украины при въезде в Хорватию из стран, где обнаружили новый штамм COVID-19, должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Тест будет действовать в течение 48 часов после сдачи. Также украинцы должны будут отбыть обязательный двухнедельный карантин.

При этом срок самоизоляции можно сократить до семи дней, если сдать дополнительный отрицательный ПЦР-тест на территории Хорватии после семи дней самоизоляции.

Отрицательный ПЦР-тест на COVID и самоизоляция не нужна гражданам Украины, если они направляются в Хорватию по неотложным личным причинам, таким как похороны или лечение. Однако при таком условии, необходимо покинуть страну в течение 12 часов.

Кроме того, украинцы, которые едут в Хорватию с целью волонтерской деятельности на территориях, пострадавших от землетрясения, имеют право въехать без отрицательного результата ПЦР-теста при условии наличия предварительного разрешения Штаба гражданской защиты Хорватии.

При этом другие ограничения на въезд, которые действуют в Хорватии по сегодняшний день, остаются без изменений.

Напомним, власти Хорватии ужесточили въезд для иностранцев в середине января 2021 года.

Кроме того, с 1 февраля в Хорватии ослабляют карантинные ограничения. В частности, разрешаются занятия спортом на открытом воздухе, а ученики 5-8 классов вернулись за парты.