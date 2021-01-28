В Хорватии с 1 февраля смягчают карантин, ученики 5-8 классов вернутся в школы

Фото: салют в Загребе (flickr.com/photos/191675375@N03)

В Хорватии власти смягчают карантин с 1 февраля. Разрешаются занятия спортом на открытом воздухе и возвращение в школу учеников 5-8 классов.

Об этом сообщает Seenews.com.

С февраля будут разрешены различная спортивная активность, особенно на открытом воздухе. И занятие в школах для учеников 5-8 классов. Пока именно эти две категории будут разрешены, а возможность дальнейшего ослабления будет пересмотрена в середине февраля.

В Хорватии вторая волна пандемии коронавируса идет на спад. Пиковые дни с более чем четырьмя тысячами случаев пришлись на середину декабря. Также в стране существенно упало количество активных случаев - с 25 тысяч до 2,5 тысяч пациентов.

Ранее сообщалось, что правительство Португалии продлило локдаун до середины февраля. В стране тяжелая ситуация с госпитализацией больных коронавирусом.

Также в Польше за последние сутки вакцинировали от COVID более 60 тысяч человек. Таким образом, общее количество людей, которые привились от коронавируса, выросло до более одного миллиона.

Кроме этого, правительство Латвии поддержало план о закупке дополнительных доз вакцины производства Moderna. Власти одобрили закупку 420 тысяч доз вакцины.