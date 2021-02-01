У Хорватії продовжили обмеження на в'їзд для українців

Уряд Хорватії продовжила обмеження на в'їзд іноземців в країну. Обмеження будуть діяти щонайменше до 15 лютого.

Про це повідомляє посольство України в Хорватії в Facebook.

Згідно з обмеженням, громадяни України при в'їзді в Хорватію з країн, де виявили новий штам COVID-19, повинні надати негативний ПЛР-тест на коронавірус. Тест буде діяти протягом 48 годин після здачі. Також українці повинні будуть відбути обов'язковий двотижневий карантин.

При цьому термін самоізоляції можна скоротити до семи днів, якщо здати додатковий негативний ПЛР-тест на території Хорватії після семи днів самоізоляції.

Негативний ПЛР-тест на COVID і самоізоляція не потрібна громадянам України, якщо вони направляються в Хорватію з невідкладних особистих причин, таким як поховання або лікування. Однак при такій умові, необхідно покинути країну протягом 12 годин.

Крім того, українці, які їдуть в Хорватії з метою волонтерської діяльності на територіях, постраждалих від землетрусу, мають право в'їхати без негативного результату ПЛР-тесту за умови наявності попереднього дозволу Штабу цивільного захисту Хорватії.

При цьому інші обмеження на в'їзд, які діють у Хорватії по сьогоднішній день, залишаються без змін.

Нагадаємо, влада Хорватії посилили в'їзд для іноземців в середині січня 2021 року.

Крім того, з 1 лютого у Хорватії послаблюють карантинні обмеження. Зокрема, дозволяються заняття спортом на відкритому повітрі, а учні 5-8 класів повернулися за парти.