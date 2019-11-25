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В Хорватии более 20 тыс. человек вышли на акцию протеста

Новости » Общество     25.11.2019 - 15:13
В Хорватии более 20 тыс. человек вышли на акцию протеста
Фото: митинг в Загребе (twitter.com/jutarnjihr)

Митингующие требуют повышение заработных плат

В столице Хорватии Загребе более 20 тысяч сотрудников сферы образования вышли на акцию протеста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство HINA.

Как сообщается, митингующие требуют повышение заработных плат.

По данным агентства, митинг организован профсоюзными объединениями. В акции принимают участие преподаватели школ и высших учебных заведений. Основное требование участников заключается в необходимости повышения коэффициента сложности их работы на 6,11% и, следовательно, и увеличения уровня оплаты труда.

Движение в центре Загреба практически парализовано. Работа общественного транспорта приостановлена до окончания митинга.

Напомним, в Иране прошли массовые акции протеста против нормирования продажи бензина и повышение цен на него. Решение нормировать продажу и повысить цены на бензин было принято правительством страны в ночь на 15 ноября в связи с продолжительным экономическим кризисом. Цены выросли почти в три раза.

Кроме того, 21 ноября в столице Грузии Тбилиси произошли столкновения между демонстрантами и полицией вблизи здания грузинского правительства. Протестующие пытались повесить замок на вход в администрацию. Мобилизована полиция не давала им такой возможности, в результате чего произошли столкновения.

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