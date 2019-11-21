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Возле здания правительства в Грузии произошли новые стычки с полицией

Новости » Происшествия     21.11.2019 - 11:29
Возле здания правительства в Грузии произошли новые стычки с полицией
Фото: потасовки возле правительства Грузии (interpressnews.ge)

О пострадавших в результате потасовки не сообщается

В Тбилиси возле здания правительства Грузии произошли новые стычки между протестующими и полицией. Об этом сообщает местное издание interpressnews.

Сообщается, что в ходе акции протеста лидеры и сторонники оппозиционных партий пытались повесить замок на вход в администрацию. Мобилизованная полиция не давала им такой возможности, в результате чего произошли стычки.

В результате участники акции символически повесили замок на ограду офиса правительства Грузии. По их словам, они намерены устраивать такие пикеты и в будущем. На данный момент на месте остаются участники акции и полицейские.

Напомним, ранее сообщалось, что в Грузии вспыхнули протесты из-за отказа от избирательной реформы, которая предусматривает проведение в 2020 году парламентских выборов по пропорциональной системе. Кроме того, протестующие требуют отставки премьер-министра Георгия Гахарии и внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе в условиях временного правительства.

18 ноября спецназ разогнал демонстрантов у парламента Грузии, которые уже начинали возводить баррикады.

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