У Хорватії більше 20 тис. людей вийшли на акцію протесту

Фото: мітинг у Загребі (twitter.com/jutarnjihr)

Мітингувальники вимагають підвищення заробітних плат

У столиці Хорватії Загребі понад 20 тисяч працівників сфери освіти вийшли на акцію протесту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне агентство HINA.

Як повідомляється, мітингувальники вимагають підвищення заробітних плат.

За даними агентства, мітинг організований профспілковими об'єднаннями. В акції приймають участь викладачі шкіл і вищих навчальних закладів. Основна вимога учасників полягає в необхідності підвищення коефіцієнта складності їх роботи на 6,11%, а отже, і збільшення рівня оплати праці.

Рух в центрі Загреба практично паралізовано. Робота громадського транспорту припинена до закінчення мітингу.

Нагадаємо, в Ірані пройшли масові акції протесту проти нормування продажу бензину і підвищення цін на нього. Рішення нормувати продаж і підвищити ціни на бензин було прийнято урядом країни в ніч на 15 листопада у зв'язку з тривалою економічною кризою. Ціни виросли майже в три рази.

Крім того, 21 листопада у столиці Грузії Тбілісі сталися сутички між демонстрантами і поліцією поблизу будівлі грузинського уряду. Протестувальники намагалися повісити замок на вхід в адміністрацію. Мобілізована поліція не давала їм такої можливості, у результаті чого сталося зіткнення.