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Хорошо горит. Пограничники уничтожили технику РФ и показали видео

Фото: украинские пограничники уничтожили танк РФ (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники уничтожили технику российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Ви ж знаєте, на що можна дивитися вічно", - йдеться у дописі до відео.

Як розповідають в прес-службі, на відео - результат злагодженої роботи прикордонників із позивними "Рубіж", "Мускат", "Джоні" та "Троянда".

Ранее мы сообщали, что ВСУ разбили подразделение российской артиллерии в Херсонской области.

Также украинские военные ликвидировали российских оккупантов с базы в Абхазии.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины, наши защитники ликвидировали более 31 тыс. оккупантов. Больше всего за сутки противник понес потери на Запорожском направлении.

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