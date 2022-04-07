ВСУ разбили подразделение российской артиллерии в Херсонской области
Фото: российскую артиллерию разбили в Херсонской области (facebook.com/mod mil rus)
Вооруженные силы Украины разбили подразделение российской артиллерии в Херсонской области. Предполагается, что оно готовилось к обстрелам населенных пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.
"В Херсонской области украинские воины разбили артиллерийское подразделение оккупантов, готовившееся к обстрелам мирных населенных пунктов. К сожалению, часть "освободителей" сбежала", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные в Сумской области сбили ракету, которая летела на Полтаву.
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