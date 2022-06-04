RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Добре палає. Прикордонники знищили техніку РФ та показали відео

Фото: українські прикордонники знищили танк РФ (скриншот із відео)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники знищили техніку російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Вы же знаете, на что можно смотреть вечно", - говорится в сообщении к видео.

Как рассказывают в пресс-службе, на видео - результат слаженной работы пограничников с позывными "Рубеж", "Мускат", "Джонни" и "Роза".

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ розбили підрозділ російської артилерії в Херсонській області.

Також українські військові ліквідували російських окупантів з бази в Абхазії.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення на територію України, наші захисники ліквідували більше 31 тис. окупантів. Найбільше за добу противник зазнав втрат на Запорізькому напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні