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У замглавы Харьковского облсовета подтвердили коронавирус

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 18:08
У замглавы Харьковского облсовета подтвердили коронавирус
Фото: Владимир Скоробагач (из открытых источников)

Владимир Скоробагач находится в одной из столичных больниц

У заместителя главы Харьковского областного совета Владимира Скоробагача подтвердили заражение коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что анализы Скоробагача на коронавирус, отправленные в одну из лабораторий в Германии, дали положительный результат.

При этом отмечается, что на данный момент Скоробагач находится в одной из больниц столицы. У него диагностировали пневмонию. На стационарном лечении находится и его супруга Виктория.

Отметим, 20 марта в Киеве был госпитализирован с подозрением на коронавирус Владимир Скоробагач.

Напомним, в Киевской области коронавирус лабораторно подтвержден у пяти человек.

Кроме того, по состоянию на 23 марта, в Украине подтверждено 73 случая заражения коронавирусом. Больше всего случаев выявлено в Киеве - 29, из них 20 в течение суток. На втором месте Черновицкая область - 25 (1 летальный).

Ранее министр здравоохранения Илья Емец выступил за введение чрезвычайного положения в Украине из-за распространения коронавируса.

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