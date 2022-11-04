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Хороші новини сьогодні. Резніков анонсував новий пакет допомоги від США

Фото: Олексій Резніков анонсував новий пакет допомоги від США (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував черговий пакет військової допомоги від США. Деталі нового пакета буде оголошено вже сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Резнікова.

"Я думаю, ми сьогодні з вами почуємо, коли Америка прокинеться, оголошення нового чергового пакету допомоги Україні від США. Це буде за підписом президента Байдена і там ми почуємо приємні новини, я їх уже знаю, але почекаємо офіційного оголошення", - розповів він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Пентагоні повідомили, що США передадуть Україні сумарно вісім систем протиповітряної оборони NASAMS.

Також раніше ми писали, що вперше до пакету американської військової допомоги для України увійдуть супутникові антени. Очікується, що вони допоможуть покращити зв'язок на полі бою.

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Сполучені Штати АмерикиОлексій Резніков