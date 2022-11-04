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Хорошие новости уже сегодня. Резников анонсировал новый пакет помощи от США

Фото: Алексей Резников анонсировал новый пакет помощи от США (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал очередной пакет военной помощи от США. Детали нового пакета будут объявлены уже сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Резникова.

"Я думаю, мы сегодня с вами услышим, когда, Америка проснется, объявление нового очередного пакета помощи Украине от США. Это будет с подписью президента Байдена и там мы услышим приятные новости, я их уже знаю, но подождем официального объявления", - рассказал он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Пентагоне сообщили, что США передадут Украине суммарно восемь систем противовоздушной обороны NASAMS.

Также ранее мы писали, что впервые в пакет американской военной помощи для Украины войдут спутниковые антенны. Ожидается, что они помогут улучшить связь на поле боя.

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Соединенные Штаты АмерикиАлексей Резников