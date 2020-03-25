Фото: Виталий Хомутынник (из открытых источников)

Хомутынник также отметил, что его благотворительный фонд оказывает адресную помощь для борьбы с пандемией

Владелец инвестиционного фонда Cascade Investment Fund Виталий Хомутынник опроверг слухи о заболевании на коронавирус. Об этом он написал на своей странице в Facebook, уточнив, что не имеет симптомов ОРВИ и других признаков недомогания.

"Сегодня увидел в СМИ немало публикаций с упоминанием своей фамилии. Докладываю: чувствую себя хорошо, 12 марта вернулся из Франкфурта в Киев, вторую неделю вместе с семьей находимся дома на карантине. Симптомов ОРВИ и других признаков недомогания не было и нет, хотя в будущем от этого никто не застрахован", - написал Хомутынник.

Он также уточнил, что его благотворительный фонд оказывает адресную помощь в закупке медицинского оборудования, медикаментов для борьбы с пандемией.

"В то же время я не нахожусь в стороне, мой благотворительный фонд сразу же приступил к оказанию адресной помощи и уже перечислил несколько миллионов на закупку медицинского оборудования, медикаментов, и продолжаем это делать", - добавил он.

Напомним, Министерство здравоохранения сообщило о 29 новых случаях коронавируса в Украине за прошлые сутки, 24 марта. Всего по состоянию на утро в Украине было официально подтверждено 113 случаев COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что количество больных коронавирусом увеличилось в Запорожской области. Всего в области подтверждено 5 случая COVID-19.

Отметим, 25 марта Кабинет министров Украины принял решение о введении чрезвычайной ситуации во всех областях страны до 24 апреля. Таким образом, правительство продлило карантин на 30 дней.