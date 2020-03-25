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Хомутиннік спростував чутки про захворювання на коронавірус

Новини » Політика     25.03.2020 - 18:22
Хомутиннік спростував чутки про захворювання на коронавірус
Фото: Віталій Хомутиннік (з відкритих джерел)

Хомутиннік також зазначив, що його благодійний фонд надає адресну допомогу для боротьби з пандемією

Власник інвестиційного фонду Cascade Investment Fund Віталій Хомутиннік спростував чутки про захворювання на коронавірус. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, уточнивши, що не має симптомів ГРВІ та інших ознак нездужання.

"Сьогодні побачив у ЗМІ чимало публікацій зі згадуванням свого прізвища. Доповідаю: відчуваю себе добре, 12 березня повернувся з Франкфурта до Києва, другий тиждень разом з сім'єю знаходимося вдома на карантині. Симптомів ГРВІ та інших ознак нездужання не було і немає, хоча в майбутньому від цього ніхто не застрахований", - написав Хомутиннік.

Він також уточнив, що його благодійний фонд надає адресну допомогу в закупівлі медичного устаткування, медикаментів для боротьби з пандемією.

"Водночас я не перебуваю в стороні, мій благодійний фонд відразу ж приступив до надання адресної допомоги та вже перерахував кілька мільйонів на закупівлю медичного обладнання, медикаментів, і продовжуємо це робити", - додав він.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я повідомило про 29 нових випадках коронавірусу в Україні за минулу добу, 24 березня. Всього станом на ранок в Україні було офіційно підтверджено 113 випадків COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що кількість хворих коронавірусом збільшилася в Запорізькій області. Всього в області підтверджено 5 випадку COVID-19.

Відзначимо, 25 березня Кабінет міністрів України прийняв рішення про введення надзвичайної ситуації у всіх областях країни до 24 квітня. Таким чином, уряд продовжив карантин на 30 днів.

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Новини України Виталий ХомутынникКоронавірус
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