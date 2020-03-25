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В Запорожской области возросло число больных коронавирусом

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 15:35
В Запорожской области возросло число больных коронавирусом
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В области подтверждено пять случаев заражения COVID-19

В Запорожской области количество больных коронавирусом возросло до пяти человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Запорожской ОГА Виталия Туринка.

Отмечается, что на срочном заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрели вопрос введения чрезвычайной ситуации.

"На повестке дня один вопрос - введение чрезвычайной ситуации, в связи с подтверждением коронавируса у пяти жителей нашего региона", - говорится в сообщении.

При этом глава ОГА добавил, что в области вводится чрезвычайная ситуация регионального уровня. Также был создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, все структуры и подразделения получили соответствующие поручения.

Напомним, ранее мэр Запорожья Владимир Буряк сообщал, что в городе подтверждены четыре случая заражения коронавирусом. Все пациенты вернулись из-за границы, в частности из Египта и Куршевеля.

Кроме того, Министерство здравоохранения подтвердило четвертую смерть от коронавируса в Украине, в Тернопольской области умер 68-летний пациент с лабораторно подтвержденным тестом на COVID-19.

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