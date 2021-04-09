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Хомчак: сотрудничество Украина-НАТО носит исключительно мирный характер

Автор: РБК-Украина

На фоне обострение на Донбассе Украина активизировала военный диалог с Североатлантическим Альянсом и углубила сотрудничество в Черноморском регионе. Однако сотрудничество Украина-НАТО носит исключительно мирный характер.

Об этом заявил глава генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

По его словам, ВСУ активно способствуют реализации евроатлантического курса государства. В частности, украинские военные участвуют в совместных навчанях с НАТО.

"Сотрудничество Украина-НАТО носит исключительно мирный характер и направленное на укрепление обороноспособности страны и всесторонне способствует достижению военных критериев обретения полноправного членства в Организации Североатлантического договора. Евроатлантический выбор Украины является суверенным правом нашего государства, на которое не имеет права повлиять Россия", - заявил Хомчак.

Ранее в МИД РФ заявили, что вступление Украины в НАТО только приведет к масштабной эскалации ситуации на Донбассе.

Отметим, на фоне стягивание российских войск и обострения на Донбассе украинский президент провел переговоры на высшем уровне с США, Великобританией и другими членами НАТО. Зеленский уверен, что предоставление ПДЧ для Украины стало бы настоящим сигналом для Российской Федерации.

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Новости Украины НАТОРуслан Хомчак
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