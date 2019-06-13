Хомчак планує звести чисельність військових частин "до оптимальної кількості"

Фото: Руслан Хомчак (Twitter/24tv.ru)

Водночас кількість військових не буде знижена

Кількість військових частин Збройних сил України наразі не будуть скорочувати, однак їхню чисельність планують "звести до оптимальної кількості", повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак. Про це він сказав в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Таким чином Хомчак відповів на питання про некомплект військових частин разом зі збільшенням їхньої кількості протягом останніх років.

"Я вже віддав відповідні вказівки, працюють відповідні структури для того, щоб привести чисельність, штати військових частин до оптимальної кількості, яка повинна бути. Звичайно, не знижуючи боєздатність, не знижуючи готовність до відповіді на ті загрози і виклики, які стоять перед державою", – сказав начальник Генштабу.

Раніше повідомлялося, що нещодавно призначений начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак прокоментував події в Керченській протоці 25 листопада 2018 року, коли російські силовики обстріляли і захопили три українських військових кораблі та екіпажі.

Нагадаємо, 21 травня 2019 президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Хомчака начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройн