Хомчак про перемир'я на Донбасі: поодинокі обстріли не мають системного характеру

Фото: Руслан Хомчак (РБК-Україна)

З початку перемир'я не було ні одного пораненого і загиблого

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак вважає, що поодинокі порушення режиму тиші" на Донбасу після перемир'я не несуть системний характер. Режиму припинення вогню дотримуються обидві сторони.

Про це Хомчак повідомив на селекторній нараді президенту Володимиру Зеленському, передає прес-службі Офісу президента.

За його словами, з початку перемир'я на Донбасі не було жодного загиблого або пораненого.

"Руслан Хомчак зазначив, що режим припинення вогню виконується з обох сторін, поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру. З початку дії режиму повного і всеосяжного припинення вогню не було ні одного пораненого і загиблого", - повідомили в ОП.

Нагадаємо, нове перемир'я на Донбасі розпочалося з початку понеділка, 27 липня. Відповідні домовленості раніше було досягнуто Тристоронньою контактною групою.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в разі потужної атаки українські військові на Донбасі готові до потужної відповіді.

Як повідомляло РБК-Україна, за перші два дні перемир'я бойовики тричі обстрілювали українських військових на Донбасі.