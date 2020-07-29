ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Хомчак про перемир'я на Донбасі: поодинокі обстріли не мають системного характеру

Київ, Середа 29 липня 2020 15:15
Хомчак про перемир'я на Донбасі: поодинокі обстріли не мають системного характеру
Фото: Руслан Хомчак (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

З початку перемир'я не було ні одного пораненого і загиблого

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак вважає, що поодинокі порушення режиму тиші" на Донбасу після перемир'я не несуть системний характер. Режиму припинення вогню дотримуються обидві сторони.

Про це Хомчак повідомив на селекторній нараді президенту Володимиру Зеленському, передає прес-службі Офісу президента.

За його словами, з початку перемир'я на Донбасі не було жодного загиблого або пораненого.

"Руслан Хомчак зазначив, що режим припинення вогню виконується з обох сторін, поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру. З початку дії режиму повного і всеосяжного припинення вогню не було ні одного пораненого і загиблого", - повідомили в ОП.

Нагадаємо, нове перемир'я на Донбасі розпочалося з початку понеділка, 27 липня. Відповідні домовленості раніше було досягнуто Тристоронньою контактною групою.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в разі потужної атаки українські військові на Донбасі готові до потужної відповіді.

Як повідомляло РБК-Україна, за перші два дні перемир'я бойовики тричі обстрілювали українських військових на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ДонбасперемириеРуслан Хомчак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся